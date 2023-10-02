Яннис Адетокумбо о том, почему не станет сейчас продлевать контракт: «Потому что деньги – не главное. Главное, чтобы их было как можно больше»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

2-кратный MVP Яннис Адетокумбо на пресс-конференции объяснил, почему не станет продлевать контракт с «Милуоки» в текущее межсезонье. Грек до 23 октября имеет право подписать новое соглашение на 3 года и 186,6 млн долларов.

«Подписывать новый контракт сейчас не имело смысла. Потому что деньги – не главное. Главное, чтобы их было как можно больше (смеется). Шучу. Поэтому я заключу новое соглашение в следующем году», – сказал тяжелый форвард «Бакс».

Эксперт ESPN Бобби Маркс добавил, что Адетокумбо прав. Следующим летом он сможет подписать контракт на 4 года и 233 миллиона.

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