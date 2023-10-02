Дэмиан Лиллард, стоя рядом с Яннисом, Миддлтоном и Лопесом: «На такой фотографии я еще не оказывался»

Теги Милуоки НБА Брук Лопес Дэмиан Лиллард Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард не смог сдержать эмоции во время фотосессии на медиадне.

«На такой фотографии я еще не оказывался», – сказал Лиллард, стоя рядом с Яннисом Адетокумбо, Крисом Миддлтоном и Бруком Лопесом.

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3 комментария

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phivas
Реально 4 звезды в команде (если Крис вернет кондиции). Да и скамейка неплохая (Портис, Пэйн, Краудер, Конотон). Если это не контендер, то что тогда кондендер?
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Cosstigan
Действительно если здоровье не подведет, то Бакс будут греметь в этом сезоне!
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Ванька
Ответ phivas
Реально 4 звезды в команде (если Крис вернет кондиции). Да и скамейка неплохая (Портис, Пэйн, Краудер, Конотон). Если это не контендер, то что тогда кондендер?
Ну фактор сыгранности. Но они уже опытные и весь сезон впереди.
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