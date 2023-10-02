Дэмиан Лиллард, стоя рядом с Яннисом, Миддлтоном и Лопесом: «На такой фотографии я еще не оказывался»
Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард не смог сдержать эмоции во время фотосессии на медиадне.
«На такой фотографии я еще не оказывался», – сказал Лиллард, стоя рядом с Яннисом Адетокумбо, Крисом Миддлтоном и Бруком Лопесом.
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