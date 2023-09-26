Карри, Томпсон и Грин в межсезонье организовали несколько совместных тренировок для игроков «Уорриорз»

Многолетние лидеры « » , и в межсезонье организовали несколько совместных тренировок для игроков обновленной команды.

Занятия проходили в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

Новобранец «Уорриорз» отправился в один из таких мини-лагерей, вылетев из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско в 6 утра.

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