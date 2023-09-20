Дэмиан Лиллард об Олимпиаде-2024: «У меня нет такой привилегии просто сказать, что я поеду. Поговаривают, что Леброн собирает команду»

Разыгрывающий « » стал гостем подкаста Back On Figg, где рассказал о своих намерениях выступать за сборную США на Олимпиаде-2024.

«У меня нет такой привилегии просто сказать, что я поеду. Поговаривают, что собирает команду. Я не знаю. У меня хорошие отношения с Броном. Но у них там целый процесс по подбору состава, так что посмотрим, не знаю.

Мне кажется, единственные, кто может сказать «Я еду», это Брон, и Кей-Ди. Они единственные, кто может сказать «Я в команде», – сказал Лиллард.

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