Дэмиан Лиллард об Олимпиаде-2024: «У меня нет такой привилегии просто сказать, что я поеду. Поговаривают, что Леброн собирает команду»

Теги Леброн Джеймс Портленд сборная США НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард стал гостем подкаста Back On Figg, где рассказал о своих намерениях выступать за сборную США на Олимпиаде-2024.

«У меня нет такой привилегии просто сказать, что я поеду. Поговаривают, что Брон собирает команду. Я не знаю. У меня хорошие отношения с Броном. Но у них там целый процесс по подбору состава, так что посмотрим, не знаю.

Мне кажется, единственные, кто может сказать «Я еду», это Брон, Стеф и Кей-Ди. Они единственные, кто может сказать «Я в команде», – сказал Лиллард.

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3 комментария

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headmaster
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+3
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kc6nxy8whs
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Стеф🤣😂💩
Явно лишний
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Биомеханоид
Ответ headmaster
Во всяком случае, красиво напросился)
Да хотелось бы посмотреть. Леброн, Карри, Дюрант, Митчел, Лиллард, Букер. Как бы им навешала Литва ))
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