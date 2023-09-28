«5 титулов, 3 MVP финала, 3 MVP регулярки». Мэджик Джонсон ответил Стефу Карри, кто является лучшим разыгрывающим в истории

Член Зала славы впервые дал свои комментарии, кто же является лучшим разыгрывающим всех времен и народов.

В эфире шоу Гилберта Аренаса защитник « » заявил, что он является лучшим разыгрывающим в истории, что разделило болельщиков на два лагеря.

«Если бы у него было больше, чем 5 титулов, 3 MVP финала, 3 MVP регулярки, №1 по передачам в финале, №2 по дабл-даблам, №1 по трипл-даблам в плей-офф, №4 по перехватам в плей-офф, тогда он был бы лучшим.

Но, насколько я знаю, это не так», – ответил Джонсон.

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