«5 титулов, 3 MVP финала, 3 MVP регулярки». Мэджик Джонсон ответил Стефу Карри, кто является лучшим разыгрывающим в истории

Теги Мэджик Джонсон Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Баскетбол

Член Зала славы Мэджик Джонсон впервые дал свои комментарии, кто же является лучшим разыгрывающим всех времен и народов.

В эфире шоу Гилберта Аренаса защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри заявил, что он является лучшим разыгрывающим в истории, что разделило болельщиков на два лагеря.

«Если бы у него было больше, чем 5 титулов, 3 MVP финала, 3 MVP регулярки, №1 по передачам в финале, №2 по дабл-даблам, №1 по трипл-даблам в плей-офф, №4 по перехватам в плей-офф, тогда он был бы лучшим.

Но, насколько я знаю, это не так», – ответил Джонсон.

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17 комментариев

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Марат Люсьеныч
Оба великие игроки, но Мэджик все же круче имхо
+26
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+23
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Evincive
Достойно ответил.
+21
-2
+19
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Potors
Ответ Bunyod Turgunov
Степан просто шутил а этот дядя обиделся
Да они оба наполовину в шутку, у них прекрасные отношения)
+19
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+18
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trof
Мэджик лучший !
+14
-2
+12
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JuVero
хорошо приложил пулялку))
+24
-13
+11
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Alisher Buranov
Мэджик Джонсон, z best!!!🔥🔥🔥🔥
+3
0
+3
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Bunyod Turgunov
Степан просто шутил а этот дядя обиделся
+23
-22
+1
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ɔculpa
Ответ Bunyod Turgunov
Степан просто шутил а этот дядя обиделся
А с чего ты взял, что он прям обиделся? Интонация ответа не вполне ясна, но совсем не сложно представить, что это такой игривый ответ по-существу.
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Игорь Ерин
Ответ Ola BP
Одно мы знаем точно - Карри изменил НБА.
Как и те люди , которые стали первыми бросать в прыжке , которые стали бросать штрафные не снизу , а сверху , как те люди , которые впервые сделали данк , как те люди , которые впервые поставили осознанный заслон , как те люди ,которые впервые сделали степбэк , как те люди , которые первые применили осознанный размен после заслона ... Много их было , которые меняли НБА ...
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DiZ0893
А что скажет Лиллард по этому поводу?)
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pulyalke
Ответ JuVero
хорошо приложил пулялку))
ты булочку крошишь на степана, а обидно мне((
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