«5 титулов, 3 MVP финала, 3 MVP регулярки». Мэджик Джонсон ответил Стефу Карри, кто является лучшим разыгрывающим в истории
Член Зала славы Мэджик Джонсон впервые дал свои комментарии, кто же является лучшим разыгрывающим всех времен и народов.
В эфире шоу Гилберта Аренаса защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри заявил, что он является лучшим разыгрывающим в истории, что разделило болельщиков на два лагеря.
«Если бы у него было больше, чем 5 титулов, 3 MVP финала, 3 MVP регулярки, №1 по передачам в финале, №2 по дабл-даблам, №1 по трипл-даблам в плей-офф, №4 по перехватам в плей-офф, тогда он был бы лучшим.
Но, насколько я знаю, это не так», – ответил Джонсон.
💣💣💣 Лиллард будет играть с Яннисом! Быстрая реакция на громкий обмен в НБА, куда вписался и «Финикс»
Лиллард – в «Милуоки»! «Бакс» делают все, чтобы сохранить Янниса
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его личные подвиги – навсегда
17 комментариев