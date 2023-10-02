Пи Джей Такер «понятия не имеет», приедет ли Харден, но остается на его стороне: «Он мой брат»

Теги Филадельфия НБА Пи Джей Такер Джеймс Харден Баскетбол

Тяжелый форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер остается на стороне своего многолетнего товарища Джеймса Хардена.

В разговоре с прессой Такер назвал Хардена «своим братом» и что их отношения «выходят за рамки баскетбола».

«Что есть, то есть», – ответил Такер на вопрос о текущей ситуации.

На вопрос о том, считает ли он, что Харден в какой-то момент окажется в составе, Такер ответил, что это хороший вопрос и что он «понятия не имеет».

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1 комментарий

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banderos
Напомнило https://www.youtube.com/watch?v=2AFkf_jrmkw
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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