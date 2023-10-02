Пи Джей Такер «понятия не имеет», приедет ли Харден, но остается на его стороне: «Он мой брат»

Тяжелый форвард «Филадельфии» остается на стороне своего многолетнего товарища .

В разговоре с прессой Такер назвал Хардена «своим братом» и что их отношения «выходят за рамки баскетбола».

«Что есть, то есть», – ответил Такер на вопрос о текущей ситуации.

На вопрос о том, считает ли он, что Харден в какой-то момент окажется в составе, Такер ответил, что это хороший вопрос и что он «понятия не имеет».

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