Пи Джей Такер «понятия не имеет», приедет ли Харден, но остается на его стороне: «Он мой брат»
Тяжелый форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер остается на стороне своего многолетнего товарища Джеймса Хардена.
В разговоре с прессой Такер назвал Хардена «своим братом» и что их отношения «выходят за рамки баскетбола».
«Что есть, то есть», – ответил Такер на вопрос о текущей ситуации.
На вопрос о том, считает ли он, что Харден в какой-то момент окажется в составе, Такер ответил, что это хороший вопрос и что он «понятия не имеет».
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