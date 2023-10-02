Дэрил Мори: «Джеймс Харден – потрясающий игрок, который поможет «Филадельфии», если решит остаться. Ему было непросто, раз он посчитал правильным такой поступок»

Президент «Филадельфии» по-прежнему рассчитывает мирно урегулировать конфликт с разыгрывающим .

«Послушайте, я считаю его невероятным баскетболистом. Он мне нравится как человек. Думаю, что ему было тяжело, раз он посчитал правильным для себя такой поступок. Считаю, что он потрясающий игрок, который поможет нам, если решит остаться в команде», – сказал Мори.

Управленец добавил, что он не разговаривал с Харденом с начала лета, когда MVP-2018 запросил обмен.

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