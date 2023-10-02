Дэрил Мори: «Джеймс Харден – потрясающий игрок, который поможет «Филадельфии», если решит остаться. Ему было непросто, раз он посчитал правильным такой поступок»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори по-прежнему рассчитывает мирно урегулировать конфликт с разыгрывающим Джеймсом Харденом.

«Послушайте, я считаю его невероятным баскетболистом. Он мне нравится как человек. Думаю, что ему было тяжело, раз он посчитал правильным для себя такой поступок. Считаю, что он потрясающий игрок, который поможет нам, если решит остаться в команде», – сказал Мори.

Управленец добавил, что он не разговаривал с Харденом с начала лета, когда MVP-2018 запросил обмен.

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2 комментария

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evgen98
Потрясающим игрокам - должны давать соответствующие контракты. Это еще и удар по репутации клуба. Какая звезда захочет с вами связываться на долгий срок. И такие глупости, как уступки в зарплатах игроки вам давать не будут, потому-что кидаете... лжецы.
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Cubs-V
Ответ evgen98
Потрясающим игрокам - должны давать соответствующие контракты. Это еще и удар по репутации клуба. Какая звезда захочет с вами связываться на долгий срок. И такие глупости, как уступки в зарплатах игроки вам давать не будут, потому-что кидаете... лжецы.
В изначальном варианте было, что Хардена, после его ужимок, не продлили на новый(нужный ему) контракт и он запросил обмен.
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