Зайон Уильямсон: «Новый Орлеан – это мой дом. Немного обидно, что мне приходится здесь сидеть и постоянно вам об этом рассказывать»

Тяжелый форвард «Нового Орлеана» в разговоре с прессой выразил свою преданность организации и городу.

« – это мой дом. Немного обидно, что мне приходится здесь сидеть и постоянно вам об этом рассказывать. Я хочу играть за эту команду», – сказал форвард.

Ранее ESPN, вопреки слухам, со ссылкой на источники опубликовал информацию, что «Пеликанс» не пытались этим летом обменять Уильямсона.

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок

«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве