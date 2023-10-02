Зайон Уильямсон: «Новый Орлеан – это мой дом. Немного обидно, что мне приходится здесь сидеть и постоянно вам об этом рассказывать»

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Тяжелый форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон в разговоре с прессой выразил свою преданность организации и городу.

«Новый Орлеан – это мой дом. Немного обидно, что мне приходится здесь сидеть и постоянно вам об этом рассказывать. Я хочу играть за эту команду», – сказал форвард.

Ранее ESPN, вопреки слухам, со ссылкой на источники опубликовал информацию, что «Пеликанс» не пытались этим летом обменять Уильямсона.

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2 комментария

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Van
А болельщикам сильно обидно, что Зайону приходится постоянно сидеть, а не играть за эту команду.
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Вадим flanec
Чет хреново Зайон хочет играть за Пеликанс. А точнее, наверняка бы обрадовался трейду в другую команду.
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