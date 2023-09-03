Фото Зайона Уильямсона на тренировке появились в сети

В сети появились новые фото форварда «Нового Орлеана» , который готовится к предстоящему сезону НБА-2023/24.

«Слышал хорошие отзывы о работе, которую Зайон проводит этим летом.

Мне сказали, что он очень сосредоточен на том, чтобы подготовить свое тело к долгому сезону. Думаю, что он присоединится к команде с настроем доказать, что окружающие были неправы по отношению к нему», – пишет журналист The Athletic Уилл Гиллори.

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