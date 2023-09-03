Фото Зайона Уильямсона на тренировке появились в сети

Теги НБА фото Зайон Уильямсон Баскетбол

В сети появились новые фото форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона, который готовится к предстоящему сезону НБА-2023/24.

«Слышал хорошие отзывы о работе, которую Зайон проводит этим летом.

Мне сказали, что он очень сосредоточен на том, чтобы подготовить свое тело к долгому сезону. Думаю, что он присоединится к команде с настроем доказать, что окружающие были неправы по отношению к нему», – пишет журналист The Athletic Уилл Гиллори.

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20 комментариев

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Вячеслав Лобачев
на кухне чисто тренируется?))
+81
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+81
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Tim Timson
батя с бодуна решил привести в форму себя)
+37
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banderos
Ответ Вячеслав Лобачев
на кухне чисто тренируется?))
Просто есть квартира-студия, а есть её усовершенствованная версия: квартира-кухня
+32
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+32
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serginn
"Редкие кадры удалось снять нашему корреспонденту: тренирующийся Зион в естественной среде обитания")
+14
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+14
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Cubs-V
Специально такую дверь поставили. Пока не похудеет не выйдет. )
+12
-2
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RayAllen20
Ответ Sasha Swoosh
Наличие раковины и крана не делает комнату кухней.
делоет
+6
0
+6
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Sofron1985
Даже тренит на кухне!)
+5
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+5
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morozovvasya
Ну, пока он явно опережает в этом плане Бена Симмонса;)
+4
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mailman
Ответ Sofron1985
Даже тренит на кухне!)
холодос закрытый открыть пытается! где то рядом мотиватор Шифу из "Кунг-фу панда" )))
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Вадим Сидоров
Знаем как бабы в инсте себя приукрашивают, так и здесь мог схитрить)
+3
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Никола Тесла
Симмонс на тренях тоже весь из себя.
+2
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Stephan Carrypenko
Тот самый батя на празднике проводит поединок против тренажёра , в носках...
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Taxi64
от бургеров не далеко трениться
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Райли Карри
Фото сгенерировано ИИ
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scorp19
Симмонс и Уильямсон - короли тренировок. Наслаждаемся пока можно, потому что в сезоне мы этого не увидим.
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Роман Тучин
Фрэнсис Нганну готовится к бою с Тайсоном Фьюри
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Валера, настало твое время...
Ответ serginn
"Редкие кадры удалось снять нашему корреспонденту: тренирующийся Зион в естественной среде обитания")
В естественной среде объедания
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viewerigo
Ответ Sasha Swoosh
Наличие раковины и крана не делает комнату кухней.
Там ещё небольшой встроенный холодильник под столешницей слева.
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ГРУПА ЗИСК
Ответ viewerigo
Там ещё небольшой встроенный холодильник под столешницей слева.
я сразу подумал. что то электро-гриль уже в работе чтоб как раз к концу тренировки горяченькое было))
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