Президент по баскетбольным операциями «Нового Орлеана» рассказал о физической подготовке форварда команды .

«Я скажу вам так. Зайон Уильямсон этим летом провел больше времени в зале, чем за все межсезонья в своей карьере.

Он практически все межсезонье был в , а это уже совсем другое дело», – цитирует Гриффина газета NOLA.

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