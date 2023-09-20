Зайон Уильямсон этим летом провел «больше времени в зале, чем за все межсезонья в своей карьере»

Теги Новый Орлеан НБА Дэвид Гриффин Зайон Уильямсон Баскетбол

Президент по баскетбольным операциями «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин рассказал о физической подготовке форварда команды Зайона Уильямсона.

«Я скажу вам так. Зайон Уильямсон этим летом провел больше времени в зале, чем за все межсезонья в своей карьере.

Он практически все межсезонье был в Новом Орлеане, а это уже совсем другое дело», – цитирует Гриффина газета NOLA.

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7 комментариев

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Николай Соколов
Это не сложно. Для этого ему достаточно было хотя бы разок прийти в зал)
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Grin of Ant
Это называется профессиональный спорт.
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dimkamelok
Трëшки с Симмонсом отрабатывал?
+2
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Zasadility
так и в прошлом году вещали, что он из зала не вылазит... в итоге 29 игорей всего =(
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badaboom
Так надо не в зале а на легкоатлетической дорожке, бассейне и прочей жиросжигалке, при этом соблюдая спортивную диету. Пауэрлифтеры, вон, тоже из зала не вылезают)
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Agent Smith
Здоровья пухляшу. Данные у него уникальные. Жаль если ни чего не получится🏀
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Никита Мелентьев
Значит сломается быстрее
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