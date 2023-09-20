Зайон Уильямсон этим летом провел «больше времени в зале, чем за все межсезонья в своей карьере»
Президент по баскетбольным операциями «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин рассказал о физической подготовке форварда команды Зайона Уильямсона.
«Я скажу вам так. Зайон Уильямсон этим летом провел больше времени в зале, чем за все межсезонья в своей карьере.
Он практически все межсезонье был в Новом Орлеане, а это уже совсем другое дело», – цитирует Гриффина газета NOLA.
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