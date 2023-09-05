Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал форварда «Нового Орлеана» за лишний вес.

«Не думаю, что Зайон достаточно следит за своим здоровьем. Я не говорю, что ему наплевать на здоровье, но он недостаточно о нем заботится. Если бы Зайон играл в «Нью-Йорке», он бы более усердно работал над своей физической формой.

Дело в том, что нельзя ходить с таким весом и говорить, что ты предан своему делу. Нужно меньше и правильнее питаться. Он должен бояться набрать вес, но он этого не делает», – сказал Смит на YouTube-канале Club Shay Shay.

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