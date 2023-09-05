Стивен Эй Смит: «Если бы Зайон Уильямсон играл в «Нью-Йорке», он бы более усердно работал над физической формой»

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона за лишний вес.

«Не думаю, что Зайон достаточно следит за своим здоровьем. Я не говорю, что ему наплевать на здоровье, но он недостаточно о нем заботится. Если бы Зайон играл в «Нью-Йорке», он бы более усердно работал над своей физической формой.

Дело в том, что нельзя ходить с таким весом и говорить, что ты предан своему делу. Нужно меньше и правильнее питаться. Он должен бояться набрать вес, но он этого не делает», – сказал Смит на YouTube-канале Club Shay Shay.

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4 комментария

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Куприн
Кармело и Эдди Карри не дадут соврать, похудел бы в НЙ непременно.
+16
-2
+14
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Timur Gabdullin
Не я думаю в Нью-Йорке тоже есть бургерные которые не оставят Закону шансов.
+7
0
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Александр
"... но это не точно."
+3
0
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