«Пеликанс» не пытались обменять Зайона Уильямсона в это межсезонье (ESPN)

Теги Новый Орлеан НБА Дэвид Гриффин Зайон Уильямсон Баскетбол

«Новый Орлеан» не пытался этим летом обменять форварда Зайона Уильямсона, сообщает репортер ESPN Эндрю Лопес.

«Дэвид Гриффин неоднократно заявлял, что ни один игрок в составе команды не является неприкасаемым, в том числе и во времена его работы в «Кливленде».

И хотя имя Уильямсона фигурировало в слухах, никаких серьезных разговоров о его возможном переходе не велось, сообщили ESPN многочисленные источники», – пишет журналист.

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