«Пеликанс» не пытались обменять Зайона Уильямсона в это межсезонье (ESPN)
«Новый Орлеан» не пытался этим летом обменять форварда Зайона Уильямсона, сообщает репортер ESPN Эндрю Лопес.
«Дэвид Гриффин неоднократно заявлял, что ни один игрок в составе команды не является неприкасаемым, в том числе и во времена его работы в «Кливленде».
И хотя имя Уильямсона фигурировало в слухах, никаких серьезных разговоров о его возможном переходе не велось, сообщили ESPN многочисленные источники», – пишет журналист.
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