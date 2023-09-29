«Пеликанс» не пытались обменять Зайона Уильямсона в это межсезонье (ESPN)

« » не пытался этим летом обменять форварда , сообщает репортер ESPN Эндрю Лопес.

« неоднократно заявлял, что ни один игрок в составе команды не является неприкасаемым, в том числе и во времена его работы в «Кливленде».

И хотя имя Уильямсона фигурировало в слухах, никаких серьезных разговоров о его возможном переходе не велось, сообщили ESPN многочисленные источники», – пишет журналист.

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