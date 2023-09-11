Гилберт Аренас: «6-й скорер «Лейкерс» является лучшим игроком Германии. Возьмите парней из символических пятерок, и США всех вынесут в 2024 году»
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас раскритиковал слова главного тренера сборной США Стива Керра, который после поражения в полуфинале посетовал на развитие международного баскетбола.
«Пожалуйста, прекратите этот тупой нарратив, вы, тренеры и СМИ.
«Это уже не 1992 год» – как будто весь остальной мир нас догоняет. Прекратите так говорить. Единственное, чего у нас нет по сравнению с 92-м годом, – это ума. Мы должны понять, что в 92-м году мы выпустили команду, чтобы доказать всему миру: «Мы здесь лучшие».
Девять игроков из двенадцати в той команде были из первых двух символических пятерок. Единственным игроком, который не попал в них, был Тим Хардуэй, а он должен был, ведь в том году он набирал в среднем 23 очка и 10 передач.
Подумайте о том, что вы пытаетесь сделать. Вы пытаетесь создать идеальную команду. Поэтому это глупо. «Дрим-тим» выставляла лучших игроков. Игроки жертвовали собой и шли завоевывать золото. Типа: «Это уже не 92-й год». Докажите это. Покажите мне это. Выставьте 12 лучших игроков в НБА», – сказал Аренас.
В подписи к видео баскетболист рассказал, какой состав нужно везти на Олимпиаду.
«Извините, но «Это уже не 92-й год» на меня не действует! #2024 Карри, Букер, Дюрэнт, Леброн, Дэвис, на скамейке Кайри, Дэйм, Тейтум, Кавай, Джимми, сохранив 2 места для Джорджа, Зайона, Джа, Адебайо, Брауна, Янга. МЫ ВЫНЕСЕМ ВСЕХ.
Слушайте, в Канаде есть Мюррэй и Уиггинс (нам все равно), Германия не может усилиться: 6-й бомбардир «Лейкерс» является их лучшим игроком. Побыстрее бы 2024-й уже!» – написал Аренас.
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39 летний Леброн. 36 летний Карри, почти такой же Дюрант, травматик Дэвис. А да еще более логичный Букер. Все после тяжелого сезона и ПО.
На одной ноге Кавай с Пдж, рядом всегда здоровый Зайон.
35 летний Батлер, который ходит пешком всю регулярку.
Браун с Тэйтумом, которые заняли 7 место. Янг которого в защите закроют махом. Джа хороший вариант. Может ствол достать и вынести всех.
Лучшего шестого Лейкерс достаточно для того, чтобы победить пустоголового Ингрэма и Брансона, которые в НБА в своих командах вроде как первые звезды, ну или же сэконд бэст, окей)
Или даже не так если смотреть, у вас все игроки из НБА, у немцев - нет) Шредер, Тайс, братья Вагнеры, мож забыл еще кого) так что, не одной лигой все определяетс)
Грамотно подобранный состав был лучше индивидуального мастерства и атлетизма всех этих игроков.