Гилберт Аренас: «6-й скорер «Лейкерс» является лучшим игроком Германии. Возьмите парней из символических пятерок, и США всех вынесут в 2024 году»

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Бывший игрок НБА Гилберт Аренас раскритиковал слова главного тренера сборной США Стива Керра, который после поражения в полуфинале посетовал на развитие международного баскетбола.

«Пожалуйста, прекратите этот тупой нарратив, вы, тренеры и СМИ.

«Это уже не 1992 год» – как будто весь остальной мир нас догоняет. Прекратите так говорить. Единственное, чего у нас нет по сравнению с 92-м годом, – это ума. Мы должны понять, что в 92-м году мы выпустили команду, чтобы доказать всему миру: «Мы здесь лучшие».

Девять игроков из двенадцати в той команде были из первых двух символических пятерок. Единственным игроком, который не попал в них, был Тим Хардуэй, а он должен был, ведь в том году он набирал в среднем 23 очка и 10 передач.

Подумайте о том, что вы пытаетесь сделать. Вы пытаетесь создать идеальную команду. Поэтому это глупо. «Дрим-тим» выставляла лучших игроков. Игроки жертвовали собой и шли завоевывать золото. Типа: «Это уже не 92-й год». Докажите это. Покажите мне это. Выставьте 12 лучших игроков в НБА», – сказал Аренас.

В подписи к видео баскетболист рассказал, какой состав нужно везти на Олимпиаду.

«Извините, но «Это уже не 92-й год» на меня не действует! #2024 Карри, Букер, Дюрэнт, Леброн, Дэвис, на скамейке Кайри, Дэйм, Тейтум, Кавай, Джимми, сохранив 2 места для Джорджа, Зайона, Джа, Адебайо, Брауна, Янга. МЫ ВЫНЕСЕМ ВСЕХ.

Слушайте, в Канаде есть Мюррэй и Уиггинс (нам все равно), Германия не может усилиться: 6-й бомбардир «Лейкерс» является их лучшим игроком. Побыстрее бы 2024-й уже!» – написал Аренас.

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12 комментариев

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Cubs-V
Прям вижу этот старт.
39 летний Леброн. 36 летний Карри, почти такой же Дюрант, травматик Дэвис. А да еще более логичный Букер. Все после тяжелого сезона и ПО.
На одной ноге Кавай с Пдж, рядом всегда здоровый Зайон.
35 летний Батлер, который ходит пешком всю регулярку.
Браун с Тэйтумом, которые заняли 7 место. Янг которого в защите закроют махом. Джа хороший вариант. Может ствол достать и вынести всех.
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Cubs-V
Прям вижу этот старт. 39 летний Леброн. 36 летний Карри, почти такой же Дюрант, травматик Дэвис. А да еще более логичный Букер. Все после тяжелого сезона и ПО. На одной ноге Кавай с Пдж, рядом всегда здоровый Зайон. 35 летний Батлер, который ходит пешком всю регулярку. Браун с Тэйтумом, которые заняли 7 место. Янг которого в защите закроют махом. Джа хороший вариант. Может ствол достать и вынести всех.
И эта команда без шансов всех вынесет, я не сомневаюсь
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Pavel Harriss
видимо НБА это не нужно. если бы хотели - заставили кого-то из звёзд приехать. а так... не стоит обращать внимания. если и на ОИ будет +/- такой же состав - все понятно. на международные турниры НБА забила
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Lay's
Ну, можно и с обратной стороны на это посмотреть)

Лучшего шестого Лейкерс достаточно для того, чтобы победить пустоголового Ингрэма и Брансона, которые в НБА в своих командах вроде как первые звезды, ну или же сэконд бэст, окей)

Или даже не так если смотреть, у вас все игроки из НБА, у немцев - нет) Шредер, Тайс, братья Вагнеры, мож забыл еще кого) так что, не одной лигой все определяетс)

Грамотно подобранный состав был лучше индивидуального мастерства и атлетизма всех этих игроков.
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кандид
Ответ Cubs-V
Прям вижу этот старт. 39 летний Леброн. 36 летний Карри, почти такой же Дюрант, травматик Дэвис. А да еще более логичный Букер. Все после тяжелого сезона и ПО. На одной ноге Кавай с Пдж, рядом всегда здоровый Зайон. 35 летний Батлер, который ходит пешком всю регулярку. Браун с Тэйтумом, которые заняли 7 место. Янг которого в защите закроют махом. Джа хороший вариант. Может ствол достать и вынести всех.
Вот да, думаю худшее, что могут сделать американцы - выставить на олимпиаде команду суперзвёзд 35+ и хронических травматов. Вероятность провалиться (а для этого нужно проиграть всего один матч, в четвертьфинале, полуфинале или финале без разницы) будет весьма велика. Только тогда уже оправдания "мы привезли не сильнейший состав" не будет. И соответственно резонанс в США будет не чета нынешнему.
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danik 258808
так там же не фул американцы
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Уит
да-да, а теперь выкинь пенсюков и европейцев из этой пятерки (европейцев не просто выкинь, а в их сборные добавь только), чот не уверен я в итоге совсем.
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Daishi
Главное, и с тренером не облажаться.)) И в 16-м и в 20-м годах уж точно не дрим-тим играли, но тренеры - глыбищи и свое дело сделали. Кшишевски в 16-м году вообще показательное изнасилование сербов в финале организовал.
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Андрей Смирнов
США привезли на ЧМ, можно сказать второй эшелон, тех, кто будет через 2-3 года на первых ролях в НБА. Им грех жаловаться, они должны были побеждать, но проиграли 3 раза. Их звёздность и баскетбол явно преувеличенные.
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Андрей Калашников
США проваливалась и с Леброном в составе и с Данканом. 2004 и 2006 года например
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Bezabank2
Ответ кандид
Вот да, думаю худшее, что могут сделать американцы - выставить на олимпиаде команду суперзвёзд 35+ и хронических травматов. Вероятность провалиться (а для этого нужно проиграть всего один матч, в четвертьфинале, полуфинале или финале без разницы) будет весьма велика. Только тогда уже оправдания "мы привезли не сильнейший состав" не будет. И соответственно резонанс в США будет не чета нынешнему.
Старики-травматы да еще и по жестким правилам ФИБА, я бы хотел на это взглянуть))) Любая команда против них будет выдавать 120% своих возможностей. В общем, кирдык Америке…
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