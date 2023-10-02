Джоэл Эмбиид о Хардене: «Чемпионство – единственное, что меня волнует. Сосредоточен именно на этом»

Центровой «Филадельфии» высказался по поводу конфликта разыгрывающего с президентом Дэрилом Мори.

«Грустно, что такое происходит, но цель – оставаться вместе и попытаться выиграть чемпионат. Что касается меня самого, то я сосредоточен именно на этом. Чего бы это ни стоило. Это все, что меня волнует», – сказал Эмбиид.

Харден не явился на медиадень. «Сиксерс» могут начать применять против него штрафные санкции.

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