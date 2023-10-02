«Филадельфия» может штрафовать Хардена почти на 400 000 долларов за каждую пропущенную игру
Экспрет ESPN Бобби Маркс отметил, какие штрафные санкции может принять «Филадельфия» в отношении разыгрывающего Джеймса Хардена, который не явился на медиадень.
1. Если Харден по-прежнему не согласится выступать за «Филадельфию» в течение первого месяца регулярки, это будет обозначено как нарушение контрактных обязательств, и он не сможет вести переговоры/заключать новое соглашение с другой командой, только если «Сиксерс» не разрешат ему это.
2. Штраф за пропуск медиадня.
3. Штраф за пропуск тренировки.
4. Штраф за пропуск товарищеских матчей или игр регулярного чемпионата. 1/91,6 от его зарплаты = 389 083 долларов.
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- 33млн за сезон.
Харден, такими темпами, сам будет в стрипухе танцевать.