«Филадельфия» может штрафовать Хардена почти на 400 000 долларов за каждую пропущенную игру

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Бобби Маркс Баскетбол

Экспрет ESPN Бобби Маркс отметил, какие штрафные санкции может принять «Филадельфия» в отношении разыгрывающего Джеймса Хардена, который не явился на медиадень.

1. Если Харден по-прежнему не согласится выступать за «Филадельфию» в течение первого месяца регулярки, это будет обозначено как нарушение контрактных обязательств, и он не сможет вести переговоры/заключать новое соглашение с другой командой, только если «Сиксерс» не разрешат ему это.

2. Штраф за пропуск медиадня.

3. Штраф за пропуск тренировки.

4. Штраф за пропуск товарищеских матчей или игр регулярного чемпионата. 1/91,6 от его зарплаты = 389 083 долларов.

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3 комментария

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Cubs-V
-400000 за матч.
- 33млн за сезон.
Харден, такими темпами, сам будет в стрипухе танцевать.
+5
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namankey
Он будет играть так, что Фила сама будет готова доплачивать за пропуск игр и тренировок
+2
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+2
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Сергей Пузанков
Товарищеские матчи - это предсезонка что ли? Тогда интересно кого первые игры, чтоб отсчёт пошёл
0
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0
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