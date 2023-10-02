«Филадельфия» может штрафовать Хардена почти на 400 000 долларов за каждую пропущенную игру

Экспрет ESPN Бобби Маркс отметил, какие штрафные санкции может принять « » в отношении разыгрывающего , который не явился на медиадень.

1. Если Харден по-прежнему не согласится выступать за «Филадельфию» в течение первого месяца регулярки, это будет обозначено как нарушение контрактных обязательств, и он не сможет вести переговоры/заключать новое соглашение с другой командой, только если «Сиксерс» не разрешат ему это.

2. Штраф за пропуск медиадня.

3. Штраф за пропуск тренировки.

4. Штраф за пропуск товарищеских матчей или игр регулярного чемпионата. 1/91,6 от его зарплаты = 389 083 долларов.

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