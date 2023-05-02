Пи Джей Такер провел в матче 37 минут без единого броска. Это рекорд плей-офф НБА

Форвард «Филадельфии» установил необычный рекорд НБА в 1-м матче серии второго раунда плей-офф против « » (119:115, 1-0).

Такер провел на паркете около 37 минут, не совершив ни одного броска с игры или с линии штрафных. Это наибольшее количество минут, сыгранных в матче плей-офф без единого броска, с момента введения счетчика времени на атаку (сезон-1954/55).

Ранее рекорд принадлежал бывшему форварду «Сан-Антонио» , сыгравшему 34 минуты без единого броска в 5-м матче серии второго раунда плей-офф 2006 года против «Далласа».

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