Пи Джей Такер провел в матче 37 минут без единого броска. Это рекорд плей-офф НБА
Форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер установил необычный рекорд НБА в 1-м матче серии второго раунда плей-офф против «Бостона» (119:115, 1-0).
Такер провел на паркете около 37 минут, не совершив ни одного броска с игры или с линии штрафных. Это наибольшее количество минут, сыгранных в матче плей-офф без единого броска, с момента введения счетчика времени на атаку (сезон-1954/55).
Ранее рекорд принадлежал бывшему форварду «Сан-Антонио» Брюсу Боуэну, сыгравшему 34 минуты без единого броска в 5-м матче серии второго раунда плей-офф 2006 года против «Далласа».
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