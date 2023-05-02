Пи Джей Такер провел в матче 37 минут без единого броска. Это рекорд плей-офф НБА

Теги Бостон Филадельфия Брюс Боуэн НБА Пи Джей Такер НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер установил необычный рекорд НБА в 1-м матче серии второго раунда плей-офф против «Бостона» (119:115, 1-0).

Такер провел на паркете около 37 минут, не совершив ни одного броска с игры или с линии штрафных. Это наибольшее количество минут, сыгранных в матче плей-офф без единого броска, с момента введения счетчика времени на атаку (сезон-1954/55).

Ранее рекорд принадлежал бывшему форварду «Сан-Антонио» Брюсу Боуэну, сыгравшему 34 минуты без единого броска в 5-м матче серии второго раунда плей-офф 2006 года против «Далласа».

Винтажный Харден вернулся! «Борода» прикрыл отсутствие Эмбиида, набрал 45 и сделал «Филадельфию» новым фаворитом НБА

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pele_kan
Ответ ФомаМаня
Бросков нет, а удар по шарам есть
это бросок кобры
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skeleton64
Иметь в команде такого безкорыстного, играющего на результат вететрана - счастье. Такеру большое уважение.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ExplodingSun
Ответ bunakin
Почему Такер перестал бросать вообще? Потому что перестал попадать? Он же специалист был по трёхам из угла
Просто было кому бросать, Такер был сосредоточен на других задачах)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ФомаМаня
Бросков нет, а удар по шарам есть
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pulyalke
скоро начнут игнорировать и пожалеют об этом)) и вероятно в концовке, а может благодаря его открытым трехам это будет похоронный рывок где нибудь в 3й четверти))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bunakin
Почему Такер перестал бросать вообще? Потому что перестал попадать? Он же специалист был по трёхам из угла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
icey_punk
Он там еще на скамейке осадил молодого (Пола Рида) словами типа What you re fuckin talkin about
https://youtu.be/65ySBrVfmdc
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artcity
А я всё гадал за что такие деньги Такеру сейчас платят...
)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Грынэчко
😱🙆‍♂️🙌🙌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий