«Клипперс» ведут переговоры с «Филадельфией» по Пи Джей Такеру

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Пи Джей Такер Баскетбол

Тяжелый форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер может продолжить карьеру в Лос-Анджелесе.

Как пишет инсайдер HoopsHype Майкл Сотто, «Сиксерс» ведут переговоры с «Клипперс» по 38-летнему ветерану – «парусники» заинтересованы в разностороннем игроке оборонительного плана, который может отзащищаться против лучших игроков соперника.

Такер заработает 11 млн долларов за следующий год, в сезоне-2024/25 у форварда есть опция на 11,5 млн.

Такер является многолетним партнером разыгрывающего Джеймса Хардена, который ранее запросил обмен и, по слухам, желает перейти в «Клипперс».

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