«Не предаю братьев». Пи Джей Такер поддержал Джеймса Хардена

Форвард «Филадельфии» поддержал партнера по команде .

Такер опубликовал в сторис совместную фотографию с Харденом и написал, что не предает своих братьев.

Перед сезоном-2022/23 Харден отказался от опции продления контракта на 47,4 млн долларов, что позволило «Сиксерс» подписать Такера.

Вчера Харден выступил с заявлением, в котором назвал президента по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрила Мори «лжецом» и сказал, что не будет играть за клуб, в котором работает Мори.

Ранее стало известно, что «Сиксерс» прекратили все переговоры по обмену Хардена и рассчитывают сохранить MVP-2018 в команде. Сам игрок не хочет выступать за «Филадельфию» и не собирается приезжать в предсезонный тренировочный лагерь.

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