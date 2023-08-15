«Не предаю братьев». Пи Джей Такер поддержал Джеймса Хардена

Теги Филадельфия НБА фото Пи Джей Такер Джеймс Харден Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер поддержал партнера по команде Джеймса Хардена.

Такер опубликовал в сторис совместную фотографию с Харденом и написал, что не предает своих братьев.

Перед сезоном-2022/23 Харден отказался от опции продления контракта на 47,4 млн долларов, что позволило «Сиксерс» подписать Такера.

Вчера Харден выступил с заявлением, в котором назвал президента по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрила Мори «лжецом» и сказал, что не будет играть за клуб, в котором работает Мори.

Ранее стало известно, что «Сиксерс» прекратили все переговоры по обмену Хардена и рассчитывают сохранить MVP-2018 в команде. Сам игрок не хочет выступать за «Филадельфию» и не собирается приезжать в предсезонный тренировочный лагерь.

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1 комментарий

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Денис Золотов
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