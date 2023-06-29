Джеймс Харден может получить от «Сиксерс» 40-45 млн долларов в год

Звездный разыгрывающий может получить от «Филадельфии» краткосрочный контракт с зарплатой в размере 40–45 миллионов долларов в год, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Ранее инсайдер Брайан Уиндхорст также отметил, что «Сиксерс» предложат Хардену зарплату «значительно выше», чем у него была, поскольку в прошлом году он согласился на существенное сокращение зарплаты.

Сокращение зарплаты Хардена в прошлом сезоне позволило «Филадельфии» подписать форварда .

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