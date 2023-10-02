Джоэл Эмбиид: «Я не тренировался все лето»

MVP-2023 Джоэла Эмбиида на пресс-конференции спросили, над каким аспектом своей игры он работал этим летом.

«Я все лето не тренировался», – приводит слова Эмбиида обозреватель «Филадельфии» Сэм ДиДжованни.

Журналист отмечает, что камерунец, конечно же, шутит – в прошлом году на подобный вопрос он ответил точно так же.

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