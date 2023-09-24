Джоэл Эмбиид до 10 октября должен дать ответ сборной Франции

Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта в эфире радио-шоу «Stephen Time» рассказал, что MVP НБА Джоэл Эмбиид в скором времени примет решение, национальную команду какой страны будет представлять.

«На текущий момент он еще не с Францией, но мы работаем над этим и твердо намерены этого достигнуть. У нас была возможность обсудить это с ним. Сейчас мы ждем решения. Мы знаем, что американская сборная, как вы понимаете, была бы очень заинтересована в его услугах.

И потом, Камерун также прошел предварительные квалификации к Олимпиаде. Для него это тоже может быть довольно щекотливая ситуация. В любом случае все произойдет очень быстро. Может быть, к 10 октября мы получим ответ, поскольку мы установили дедлайн на 10-е число», – сказал Сьюта.

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