Ник Нерс :«Я верю в роли игроков. Но я также хочу, чтобы они выходили за эти рамки и расширяли их в конечном итоге»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Тобайас Харрис Джоэл Эмбиид Ник Нерс Пол Рид Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс ответил на вопрос, как изменится роль форварда Тобайаса Харриса под его руководством.

«Я верю в роли игроков. Они важны, но я всегда отдаю немного «роли в данный момент». Это твоя роль сейчас. Тобайас – отличный тому пример. Он может делать гораздо больше, и я хочу, чтобы сначала он освоился и взял на себя эту роль, к которой привык. Но я также хочу, чтобы он мечтал о выходе за пределы этих рамок или расширял их в конечном итоге.

Я держу довольно свободный контроль над ролями, если в этом есть какой-то смысл, потому что я считаю, что есть парни, которые, например, никогда раньше не бросали трехочковые, но они не так уж плохи в этом аспекте, и нам может понадобиться, чтобы они бросали больше из-за дуги, или что-то еще. Пол Рид был бы хорошим примером для нас в этом плане.

Когда Джеймс и Джоэл на паркете, у нас будут открытые трехочковые. Так что давайте немного расширим то, как мы смотрим на вещи, начнем работать над этим, и посмотрим, что получится. И все в таком духе», – сказал Нерс.

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