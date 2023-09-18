Ник Нерс :«Я верю в роли игроков. Но я также хочу, чтобы они выходили за эти рамки и расширяли их в конечном итоге»

Главный тренер «Филадельфии» ответил на вопрос, как изменится роль форварда под его руководством.

«Я верю в роли игроков. Они важны, но я всегда отдаю немного «роли в данный момент». Это твоя роль сейчас. Тобайас – отличный тому пример. Он может делать гораздо больше, и я хочу, чтобы сначала он освоился и взял на себя эту роль, к которой привык. Но я также хочу, чтобы он мечтал о выходе за пределы этих рамок или расширял их в конечном итоге.

Я держу довольно свободный контроль над ролями, если в этом есть какой-то смысл, потому что я считаю, что есть парни, которые, например, никогда раньше не бросали трехочковые, но они не так уж плохи в этом аспекте, и нам может понадобиться, чтобы они бросали больше из-за дуги, или что-то еще. Пол Рид был бы хорошим примером для нас в этом плане.

Когда Джеймс и на паркете, у нас будут открытые трехочковые. Так что давайте немного расширим то, как мы смотрим на вещи, начнем работать над этим, и посмотрим, что получится. И все в таком духе», – сказал Нерс.

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