Джоэл Эмбиид на этой неделе примет решение, какую страну будет представлять на Олимпиаде-2024

Центровой «Филадельфии» в общении с прессой заявил, что его целью является участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Камерунец по происхождению отметил, что у него стоит выбор между тремя странами: США, Францией и своей родной страной.

MVP-2023 добавил, что вопрос пока «висит в воздухе», и решение не будет простым.

Однако Эмбиид заключил, что, скорее всего, определится с выбором в течение следующих нескольких дней.

Сборная Франции установила дедлайн на 10 октября.

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок

«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве