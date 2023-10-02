Джоэл Эмбиид на этой неделе примет решение, какую страну будет представлять на Олимпиаде-2024

Теги Филадельфия сборная Франции сборная США НБА сборная Камеруна Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в общении с прессой заявил, что его целью является участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Камерунец по происхождению отметил, что у него стоит выбор между тремя странами: США, Францией и своей родной страной.

MVP-2023 добавил, что вопрос пока «висит в воздухе», и решение не будет простым.

Однако Эмбиид заключил, что, скорее всего, определится с выбором в течение следующих нескольких дней.

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9 комментариев

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Jedef
Интересен даже не его выбор, а то чем он руководствуется. Камерун явно не в приоритете, иначе бы давно уже играл за них, плюс они ещё даже не отобрались на Олимпиаду. Франция - это рекламные компании и игра на домашней Олимпиаде в качестве лидера сборной, что для эго Джоэля важно. США - это 90% на золото, минимальная реклама, и роль 3-4 звезды (а если будет Дэвис, то даже и не в старте). Кажется, будет Франция. Интересно
+10
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KibR
Очевидно, что за США будет выступать. Буду только рад ошибиться.
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zastup
Давай Франция чё тут думать
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haibr
Обещал объявить сборную и новый клуб?)
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Вадим flanec
А какого лешего тогда гражданство Франции получал?
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Сергей Пузанков
Спойлер: никакую
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Рассел не пасует
Ответ Jedef
Интересен даже не его выбор, а то чем он руководствуется. Камерун явно не в приоритете, иначе бы давно уже играл за них, плюс они ещё даже не отобрались на Олимпиаду. Франция - это рекламные компании и игра на домашней Олимпиаде в качестве лидера сборной, что для эго Джоэля важно. США - это 90% на золото, минимальная реклама, и роль 3-4 звезды (а если будет Дэвис, то даже и не в старте). Кажется, будет Франция. Интересно
Если между Эмбидом и Девисом выбирать то Девис на лавку.
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