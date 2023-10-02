Джоэл Эмбиид на этой неделе примет решение, какую страну будет представлять на Олимпиаде-2024
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в общении с прессой заявил, что его целью является участие в Олимпиаде-2024 в Париже.
Камерунец по происхождению отметил, что у него стоит выбор между тремя странами: США, Францией и своей родной страной.
MVP-2023 добавил, что вопрос пока «висит в воздухе», и решение не будет простым.
Однако Эмбиид заключил, что, скорее всего, определится с выбором в течение следующих нескольких дней.
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