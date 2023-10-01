Джоэл Эмбиид: «Межсезонье было веселым»

Теги Филадельфия НБА Дрю Холидэй Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид отреагировал на последние обмены в лиге.

«Это межсезонье было веселым, ржунимагу», – написал Эмбиид на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» пытается договориться с «Портлендом» и «Клипперс» о трехстороннем обмене, в результате которого Джеймс Харден отправится в «Клипперс», а «Сиксерс» получат Дрю Холидэя. Сегодня «Портленд» согласился обменять Холидэя в «Бостон» на Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса и два драфт-пика 1-го раунда.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья

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8 комментариев

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Максим Макеев
эмбиид скрывающий боль
+6
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Максим Макеев
Ответ Nikolay
С кем объединяться пойдет?
с великим рэндлом
ни в какие майамы его как минимум без адебайо в пакете никто не отдаст
+3
0
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Nightyork97
Да, Милуоки готов ради сохранения Янниса пол Висконсина разобрать. Интересно, что в итоге Мори предложит Эмбииду.
+1
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Nikolay
С кем объединяться пойдет?
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ПП ПП
Да уж. Теперь на Востоке 2 явных фаворита. И это явно не Фила. И мне кажется все это понимают. Даже Эмбид.
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phivas
Филадельфия и Майами в пролете. Если Мори ничего путного не придумает в ситуации с Харденом, то следующим летом Эмбид запросит обмен
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Jerry Rodrogha
"Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать"
Пьер Огюстен Бомарше
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mephist13
Ответ Jerry Rodrogha
"Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать" Пьер Огюстен Бомарше
и в голове заиграла музыка "Смехопанорамы"
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