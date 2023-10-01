Джоэл Эмбиид: «Межсезонье было веселым»

Центровой «Филадельфии» отреагировал на последние обмены в лиге.

«Это межсезонье было веселым, ржунимагу», – написал Эмбиид на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что « » пытается договориться с «Портлендом» и «Клипперс» о трехстороннем обмене, в результате которого Джеймс Харден отправится в «Клипперс», а «Сиксерс» получат . Сегодня «Портленд» согласился обменять Холидэя в «Бостон» на Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса и два драфт-пика 1-го раунда.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья