Джоэл Эмбиид: «Межсезонье было веселым»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид отреагировал на последние обмены в лиге.
«Это межсезонье было веселым, ржунимагу», – написал Эмбиид на своей странице в соцсети.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» пытается договориться с «Портлендом» и «Клипперс» о трехстороннем обмене, в результате которого Джеймс Харден отправится в «Клипперс», а «Сиксерс» получат Дрю Холидэя. Сегодня «Портленд» согласился обменять Холидэя в «Бостон» на Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса и два драфт-пика 1-го раунда.
Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья
ни в какие майамы его как минимум без адебайо в пакете никто не отдаст
Пьер Огюстен Бомарше