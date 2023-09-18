Ник Нерс о новых правилах: «Мы хотим, чтобы Эмбиид играл больше, а не наоборот. Стучим по дереву, скрещиваем пальцы и все такое»

Главный тренер «Филадельфии» рассказал, как изменится подход организации к здоровью лидера команды после введения новых правил по распределению нагрузки звездных игроков.

«Мы смотрим на это, возможно, немного иначе, чем думают люди. Мы пытаемся сделать так, чтобы он играл больше. Наша цель состоит в том, чтобы количество матчей увеличивалось, а не наоборот. И некоторые скажут: «А как же плей-офф. А он выдержит?»

Мы просто пытаемся сделать все иначе. В организации верят в то, что он сможет играть, и опять же, стучим по дереву, скрещиваем пальцы и все такое. Верю в то, что парни будут на паркете, если позволяет здоровье, и посмотрим, что получится на самом деле», – сказал Нерс.

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