Джеймс Харден оштрафован на 100 000 долларов за то, что назвал Дэрила Мори «лжецом»

оштрафовала защитника «Филадельфии» на 100 000 долларов за его недавнее заявление, в котором он назвал президента клуба «лжецом».

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, причиной штрафа во многом стали слова Хардена о том, что он никогда не будет играть за команду, в которой работает Мори. По правилам лиги, игрокам запрещено публично требовать обмен.

Лига провела расследование в связи с высказываниями Хардена в Китае. Игрок объяснил следователям лиги причину, по которой он назвал президента клуба «лжецом». По словам Хардена, Мори пообещал ему, что «быстро» обменяет после подписания продления контракта через опцию игрока на один год и 35,6 миллиона долларов.

«Сиксерс» надеются сохранить Хардена в составе.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»