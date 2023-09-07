ESPN опубликовал статью о Хардене и «Филадельфии». Риверс был уволен по его желанию, переговоры не велись из-за боязни штрафа за тамперинг

Теги Док Риверс Хьюстон Филадельфия Име Удока НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн опубликовала статью, которая пролила свет на некоторые события минувшего сезона, касающиеся «Филадельфии» и разыгрывающего Джеймса Хардена.

Кратким пересказом событий можно выделить:

1. Харден шел на жертвы ради команды, что сказывалось на его результативности, однако в начале сезона-2022/23 он был спокоен.

2. Следствием его жертв стало непопадание на Матч всех звезд, что Харден воспринял близко к сердцу. Однако комиссионер Адам Сильвер был готов предоставить разыгрывающему возможность поехать на свой 11-й звездный уик-энд подряд – нужно было лишь сказать ему об этом. Харден молчал. Когда защитник дал свое согласие, комиссионер уже отдал место форварду «Торонто» Паскалю Сиакаму.

3. У Хардена был конфликт с главным тренером Доком Риверсом, который продолжался в течение всего сезона. Порой, с разрешения фронт-офиса, разыгрывающий приезжал на матчи самостоятельно, чтобы «насладиться ночной жизнью», – однако специалист, а также некоторые партнеры по команде были против подобных поступков.

4. После вылета от «Бостона» (3-4) Риверс был уволен. Как сообщается, с пожелания Хардена. Защитник не хотел играть за тренера, и президент Мори ясно дал понять, что продление контракта с Харденом является приоритетом организации.

5. Не найми «Хьюстон» Име Удоку, у Хардена были бы рычаги давления на «Сиксерс», однако специалист дал понять «Рокетс»: он «приехал строить новую культуру, а не возвращать старую».

6. Когда открытие рынка свободных агентов было все ближе, Харден чувствовал, что «Мори его избегал». Он чувствовал себя «преданным». Поэтому бывший MVP взял опцию и запросил обмен.

7. «Филадельфия» была шокирована решением Хардена. Фронт-офис объяснил разыгрывающему отсутствие переговоров штрафом за тамперинг, который «Сиксерс» получили в прошлом году – организация не хотела попасться вновь, но была полностью намерена продлить с ним соглашение, когда это разрешили бы правила. Однако Харден был уже «слишком далеко».

«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daishi
Падажи, падажи, кондуктор, нажми на тормоза, а то из статьи так и непонятно у Иден с Крузом все ок по итогу? А Сиси какую роль сыграл в судьбе Хардена?))
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vindorde@yandex.ru
Правила тамперинга запрещают своей же организации общаться с игроком? Не понял пункт номер 7
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KappaPride
Мори огонь из всех орудий начал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noke
Ответ Daishi
Падажи, падажи, кондуктор, нажми на тормоза, а то из статьи так и непонятно у Иден с Крузом все ок по итогу? А Сиси какую роль сыграл в судьбе Хардена?))
Насколько я понимаю, сиси играют ключевую роль в судьбе, жизни и даже карьере Хардена.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
evgen98
Пункт 7 сомнителен. Если верить данному инсайдеру, в день открытия рынка СА менеджеры Филы должны были срочно приползти к Хардену и умолять о прощении приготовив вкусный контракт. 2 месяца с рынка открытия СА уже прошло, но что-то таких новостей не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Ответ vindorde@yandex.ru
Правила тамперинга запрещают своей же организации общаться с игроком? Не понял пункт номер 7
По поводу нового контракта взамен истекшему по окончании сезона организация может начать общаться с игроком только после наступления летнего периода свободного агентства. Можно продлевать текущий контракт, но сильно заранее, там в течение сезона какой-то дедлайн, но в таких тонкостях я не разбираюсь. Возможно, кто-нибудь поумнее меня поправит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
everyday4768
Ответ KappaPride
Мори огонь из всех орудий начал.
И правильно делает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий