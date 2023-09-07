ESPN опубликовал статью о Хардене и «Филадельфии». Риверс был уволен по его желанию, переговоры не велись из-за боязни штрафа за тамперинг

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн опубликовала статью, которая пролила свет на некоторые события минувшего сезона, касающиеся «Филадельфии» и разыгрывающего .

Кратким пересказом событий можно выделить:

1. Харден шел на жертвы ради команды, что сказывалось на его результативности, однако в начале сезона-2022/23 он был спокоен.

2. Следствием его жертв стало непопадание на Матч всех звезд, что Харден воспринял близко к сердцу. Однако комиссионер Адам Сильвер был готов предоставить разыгрывающему возможность поехать на свой 11-й звездный уик-энд подряд – нужно было лишь сказать ему об этом. Харден молчал. Когда защитник дал свое согласие, комиссионер уже отдал место форварду «Торонто» Паскалю Сиакаму.

3. У Хардена был конфликт с главным тренером , который продолжался в течение всего сезона. Порой, с разрешения фронт-офиса, разыгрывающий приезжал на матчи самостоятельно, чтобы «насладиться ночной жизнью», – однако специалист, а также некоторые партнеры по команде были против подобных поступков.

4. После вылета от «Бостона» (3-4) Риверс был уволен. Как сообщается, с пожелания Хардена. Защитник не хотел играть за тренера, и президент Мори ясно дал понять, что продление контракта с Харденом является приоритетом организации.

5. Не найми « » , у Хардена были бы рычаги давления на «Сиксерс», однако специалист дал понять «Рокетс»: он «приехал строить новую культуру, а не возвращать старую».

6. Когда открытие рынка свободных агентов было все ближе, Харден чувствовал, что « его избегал». Он чувствовал себя «преданным». Поэтому бывший MVP взял опцию и запросил обмен.

7. «Филадельфия» была шокирована решением Хардена. Фронт-офис объяснил разыгрывающему отсутствие переговоров штрафом за тамперинг, который «Сиксерс» получили в прошлом году – организация не хотела попасться вновь, но была полностью намерена продлить с ним соглашение, когда это разрешили бы правила. Однако Харден был уже «слишком далеко».

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