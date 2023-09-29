Мэтт Барнс: «Джеймсу Хардену нужно быть осторожным, потому что НБА в нем больше не нуждается»

Бывшие игроки НБА Мэтт Барнс и в эфире CERTIFIED SMOKE поделились мнениями, что запрос на обмен от разыгрывающего «Филадельфии» может сыграть с ним злую шутку.

«Думаю, что Джеймсу нужно быть осторожным, потому что, при всем уважении, НБА в нем больше не нуждается. И я за расширение прав и возможностей игроков, но он сам ушел из «Хьюстона», сам ушел из «Бруклина», а теперь пытается уйти из «Филадельфии».

У него столько таланта и еще столько сил, что он может сам себя выгнать из лиги со своим талантом», – сказал Барнс.

«Помните, как Мело сказал, что не будет выходить со скамейки? И когда он поехал в Портленд, я подумал, что это полный бред. Но в то же время лига поставила его на место. То же самое лига сделает и с Джеймсом Харденом. По крайней мере, мне так кажется. Один-два раза можно извернуться и уйти из команды по своему желанию, но так не будет продолжаться вечно», – дополнил Гарнетт.

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