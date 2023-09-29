«Филадельфия» не знает, явится ли Харден в тренировочный лагерь. Медиа-день пройдет в понедельник

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Рамона Шелберн Баскетбол

«Филадельфия» пока не знает, присоединится ли разыгрывающий Джеймс Харден к предсезонным сборам команды.

Об этом рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн в эфире NBA Today.

Журналистка отмечает, что «Сиксерс» готовы к любому исходу событий.

Медиа-день команды из Пенсильвании состоится в понедельник, 2 октября. Тренировочный лагерь пройдет с 3 по 6 октября, а первый предсезонный матч запланирован на 8 октября против «Бостона».

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1 комментарий

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xQcoW
Можно зайти в местную стрипуху и спросить его
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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