«Филадельфия» не знает, явится ли Харден в тренировочный лагерь. Медиа-день пройдет в понедельник
«Филадельфия» пока не знает, присоединится ли разыгрывающий Джеймс Харден к предсезонным сборам команды.
Об этом рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн в эфире NBA Today.
Журналистка отмечает, что «Сиксерс» готовы к любому исходу событий.
Медиа-день команды из Пенсильвании состоится в понедельник, 2 октября. Тренировочный лагерь пройдет с 3 по 6 октября, а первый предсезонный матч запланирован на 8 октября против «Бостона».
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