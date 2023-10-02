Элиза Агилар стала первой женщиной на посту главы Испанской федерации баскетбола
Бывшая баскетболистка Элиза Агилар стала первой женщиной на посту главы Испанской федерации баскетбола.
Во время выборов нового президента Агилар получила 77 из 79 голосов.
Агилар сменила в должности Хорхе Гарбахосу, который возглавил ФИБА-Европа.
46-летняя Агилар ранее работала в испанской федерации в качестве директора по проведению соревнований.
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