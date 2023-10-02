Бывшая баскетболистка Элиза Агилар стала первой женщиной на посту главы Испанской федерации баскетбола.

Во время выборов нового президента Агилар получила 77 из 79 голосов.

Агилар сменила в должности , который возглавил .

46-летняя Агилар ранее работала в испанской федерации в качестве директора по проведению соревнований.

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