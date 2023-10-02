Элиза Агилар стала первой женщиной на посту главы Испанской федерации баскетбола

Теги Хорхе Гарбахоса сборная Испании чемпионат Испании ФИБА-Европа сборная Испании жен Федерация баскетбола Испании Баскетбол

Бывшая баскетболистка Элиза Агилар стала первой женщиной на посту главы Испанской федерации баскетбола.

Во время выборов нового президента Агилар получила 77 из 79 голосов.

Агилар сменила в должности Хорхе Гарбахосу, который возглавил ФИБА-Европа.

46-летняя Агилар ранее работала в испанской федерации в качестве директора по проведению соревнований.

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1 комментарий

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chitago
Ждем поцелуев 😚
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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