Испания выразила желание провести в Валенсии квалификацию к Олимпиаде-2024

Теги сборная Испании Федерация баскетбола Испании Париж-2024 Баскетбол

Восемь команд уже отобрались на Олимпийские игры 2024 года в Париже, еще 24 команды будут бороться за шанс принять участие в самом престижном турнире в международном баскетболе в рамках четырех олимпийских квалификационных турниров в июле следующего года.

Федерация баскетбола Испании (FEB) объявила, что представила Валенсию в качестве кандидата на проведение одного из соревнований.

В каждом из четырех олимпийских квалификационных турниров примут участие по шесть команд, а в полуфинальный раунд выйдут по две лучшие команды из двух групп в каждом мини-турнире. Победитель каждого из них выйдет на Олимпийские игры в Париже.

ФИБА объявит хозяев четырех мини-турниров в ноябре.

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