Элиза Агилар, как ожидается, станет первой женщиной на посту главы Испанской федерации баскетбола
Бывшая баскетболистка Элиза Агилар, как ожидается, станет первой женщиной на посту главы Испанской федерации баскетбола.
Агилар должна получить необходимую ей поддержку (не менее 15% среди 120 членов ассамблеи), прежде чем официально станет кандидатом на пост президента федерации. Предполагается, что она будет единственным кандидатом на смену бывшему руководителю организации Хорхе Гарбахосе, который возглавил ФИБА-Европа.
46-летняя Агилар ранее работала в испанской федерации в качестве директора по проведению соревнований.
Голосование должно пройти 2 октября, но в августе четыре вице-президента федерации уже поддержали кандидатуру Агилар. Ассамблея ФБИ будет возобновлена в 2024 году, тогда и состоятся непосредственно выборы президента.
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