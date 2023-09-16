Бывшая баскетболистка Элиза Агилар, как ожидается, станет первой женщиной на посту главы Испанской федерации баскетбола.

Агилар должна получить необходимую ей поддержку (не менее 15% среди 120 членов ассамблеи), прежде чем официально станет кандидатом на пост президента федерации. Предполагается, что она будет единственным кандидатом на смену бывшему руководителю организации , который возглавил .

46-летняя Агилар ранее работала в испанской федерации в качестве директора по проведению соревнований.

Голосование должно пройти 2 октября, но в августе четыре вице-президента федерации уже поддержали кандидатуру Агилар. Ассамблея ФБИ будет возобновлена в 2024 году, тогда и состоятся непосредственно выборы президента.

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