Руди Фернандес: «Пообещал отцу, что Олимпиада в Париже станет моим последним международным турниром»

Двукратный чемпион мира признался, что завершит выступления на международной арене после Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

«Пообещал отцу, что Олимпиада в Париже станет моим последним международным турниром», – сказал 38-летний форвард.

Отец баскетболиста скончался в мае прошлого года в возрасте 66 лет.

Фернандес дважды становился серебряным призером Олимпиады (2008, 2012), в 2016 году в Рио испанцы стали третьими.

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

40 вещей, благодаря которым я запомню сезон НБА-2022/23