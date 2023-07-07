Руди Фернандес: «Пообещал отцу, что Олимпиада в Париже станет моим последним международным турниром»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Руди Фернандес Реал сборная Испании чемпионат Испании Баскетбол

Двукратный чемпион мира Руди Фернандес признался, что завершит выступления на международной арене после Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

«Пообещал отцу, что Олимпиада в Париже станет моим последним международным турниром», – сказал 38-летний форвард.

Отец баскетболиста скончался в мае прошлого года в возрасте 66 лет.

Фернандес дважды становился серебряным призером Олимпиады (2008, 2012), в 2016 году в Рио испанцы стали третьими.

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1 комментарий

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Tim Timson
Руи?)
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