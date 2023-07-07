Руди Фернандес: «Пообещал отцу, что Олимпиада в Париже станет моим последним международным турниром»
Двукратный чемпион мира Руди Фернандес признался, что завершит выступления на международной арене после Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.
«Пообещал отцу, что Олимпиада в Париже станет моим последним международным турниром», – сказал 38-летний форвард.
Отец баскетболиста скончался в мае прошлого года в возрасте 66 лет.
Фернандес дважды становился серебряным призером Олимпиады (2008, 2012), в 2016 году в Рио испанцы стали третьими.
«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом
«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта
1 комментарий