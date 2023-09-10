Хорхе Гарбахоса о финале ЧМ-2023: «Как человек, который посвятил свою жизнь баскетболу, я очень горжусь Сербией. Это счастливый день»
Чемпион мира-2006 и бывший игрок «Химок» Хорхе Гарбахоса, ныне занимающий пост президента ФИБА-Европа, признался, что эмоционально воспринял выход сборной Сербии в финал чемпионата мира-2023.
«Как человек, который посвятил свою жизнь баскетболу, я очень горжусь Сербией и тем, что она вышла в финал. Это счастливый день.
Как бы я ни уважал североамериканские команды, я рад, что в финале мы увидим два европейских коллектива.
Несмотря на то, что в команде нет таких звезд, как [Никола] Йокич, [Василие] Мичич, [Никола] Калинич и [Владимир] Лучич, Сербия показала, что значит командный дух и как далеко может завести единство всех игроков вокруг одной цели. Поэтому я поздравляю их с большим успехом.
Лидерство Богдана Богдановича, тренерский опыт моего друга Светислава Пешича, а также остальные игроки, где каждый знает свою роль в команде, показали, насколько Сербия действительно способна на многое, – такие любители баскетбола, как я, в восторге», – сказал Гарбахоса в интервью Mozzart Sport.
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