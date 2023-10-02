Новобранец « » рассказал о том, что должна делать команда, чтобы справиться с действующим чемпионом НБА « ».

В финале Западной конференции «Наггетс» обыграли калифорнийцев со счетом 4-0 в серии.

«У «Денвера» очень хорошая команда. Это чемпион НБА. Я теперь на Западе, теперь мне предстоит сыграть против них четыре раза, а не два.

Как нам обыграть их? Рецепт довольно прост. Нужно защищаться на высоком уровне. Эффективно действовать в нападении. Быть единым целым. Делиться мячом. Во много надо просто делать правильные вещи на площадке.

У нас талантливая, очень глубокая команда. У нас есть парни на скамейке, которые во многих клубах выходили бы в основе. Так что с нетерпением жду, когда мы соберемся вместе, чтобы понять, что мы можем выстроить», – заявил Висент.

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