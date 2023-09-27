Мэджик Джонсон: «Финикс» стал сильнее, но «Лейкерс» – лучшие на Западе. «Санз» и «Наггетс» за ними»

Теги Мэджик Джонсон Денвер Лейкерс Финикс НБА Юсуф Нуркич Баскетбол

Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на крупный обмен с участием «Портленда», «Финикса» и «Милуоки».

«Санз» в результате сделки получат Юсуфа Нуркича, Грэйсона Аллена, Нассира Литтла и Кеона Джонсона.

«Финикс» стал намного лучше и глубже с приобретением Нуркича, Аллена, Литтла и Джонсона. «Лейкерс» – лучшие на Западе, «Санз» и «Наггетс» следуют за ними.

Ставлю на то, что в финале Запада сойдутся «Лейкерс» и «Финикс». «Лейкерс» победят!» – написал Джонсон в соцсетях.

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2 комментария

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gfif13
Денвер выиграл нас 4:0, но мы всё равно лучше..
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