Легендарный игрок «Лейкерс» отреагировал на крупный обмен с участием «Портленда», « » и «Милуоки».

«Санз» в результате сделки получат , Грэйсона Аллена, Нассира Литтла и Кеона Джонсона.

«Финикс» стал намного лучше и глубже с приобретением Нуркича, Аллена, Литтла и Джонсона. « » – лучшие на Западе, «Санз» и «Наггетс» следуют за ними.

Ставлю на то, что в финале Запада сойдутся «Лейкерс» и «Финикс». «Лейкерс» победят!» – написал Джонсон в соцсетях.

Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?

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