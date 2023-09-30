Гэйб Винсент о мини-лагере Леброна Джеймса: «Было здорово собраться всей командой в одном зале»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Гэйб Винсент Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Гэйб Винсент рассказал о мини-лагере, который его новый партнер по команде Леброн Джеймс организовал в Сан-Диего.

«Все прошло хорошо. Было здорово собраться всей командой в одном зале, чтобы пораньше приступить к предсезонной подготовке. Это что касается тех случаях, когда мы собирались вместе на площадке.

Мы ужинали и проводили вместе время за пределами площадки, чтобы постепенно сблизиться. Но было здорово собрать всех в одном зале, немного посоревноваться и поработать над нашей игрой. Это было весело», – сказал Винсент.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?

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