Гэйб Винсент о мини-лагере Леброна Джеймса: «Было здорово собраться всей командой в одном зале»

Разыгрывающий « » рассказал о мини-лагере, который его новый партнер по команде организовал в Сан-Диего.

«Все прошло хорошо. Было здорово собраться всей командой в одном зале, чтобы пораньше приступить к предсезонной подготовке. Это что касается тех случаях, когда мы собирались вместе на площадке.

Мы ужинали и проводили вместе время за пределами площадки, чтобы постепенно сблизиться. Но было здорово собрать всех в одном зале, немного посоревноваться и поработать над нашей игрой. Это было весело», – сказал Винсент.

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