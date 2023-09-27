Мэджик Джонсон: «Лейкерс» будут лучшей командой на Западе в новом сезоне»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс НБА Кристиан Вуд Джексон Хэйс Гэйб Винсент Баскетбол

Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон ожидает, что «озерники» в новом сезоне НБА вернутся в финальную серию.

«Лейкерс» будут лучшей командой на Западе в новом сезоне», – заявил Джонсон.

Калифорнийцам летом удалось сохранить ведущих игроков и осуществить несколько подписаний, включая Джексона Хэйса, Кристиана Вуда и Гэйба Винсента.

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6 комментариев

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володька трынкин
… в новом сезоне «Время побеждать»
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Mr.BadGuy
Если Леброн найдет в себе мужество отойти в сторону и отдать мяч и ключи от команды Ривсу, то все возможно
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Телохранитель Джеймса Уорти
Каррибои и глоры Наггетс, ваш выход!
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andrushapumba
Нет
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малюта скуратов
не знаю конвертируется или нет, но межсезонье у Лейкерс прошло едва ли не лучше всех остальных
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VKing24
Йокич : "Подержи моё пиво"
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