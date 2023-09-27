Легендарный игрок « » ожидает, что «озерники» в новом сезоне НБА вернутся в финальную серию.

«Лейкерс» будут лучшей командой на Западе в новом сезоне», – заявил Джонсон.

Калифорнийцам летом удалось сохранить ведущих игроков и осуществить несколько подписаний, включая , и .

Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?

Путь в основу «Реала» и появление в моках драфта НБА: разговор с Егором Деминым