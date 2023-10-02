Пабло Ласо: «Немецкий баскетбол на подъеме»

Теги Turkish Airlines EuroLeague сборная Германии чемпионат Германии Пабло Ласо Бавария Баскетбол

Новый главный тренер «Баварии» Пабло Ласо считает, что сделал правильный выбор, когда решил продолжить карьеру в Германии.

Испанец объяснил, почему принял предложение «Баварии».

«Я знал Марко Пешича (генеральный менеджер «Баварии» – Sports.ru) и всю его семью на протяжении десятилетий, у нас очень хорошие отношения. Когда мы говорили о «Баварии», у нас с первого же дня было одинаковое видение.

А еще сейчас идеальный момент для такого решения: немецкий баскетбол на подъеме. Дело не только в победе сборной Германии на чемпионате мира, местная лига тоже существенно прогрессирует. Как будто что-то внутри меня говорило, что я делаю правильный выбор», – заявил Ласо.

«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве

Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
quznez
жаль спортс не разрешает увидеть свои каменты пяти-семилетней давности, когда я писал выводы из своего короткого опыта игры в районной лиге в германии. я уже тогда был уверен, что немцы через пять-семь лет станут брать первые места на че и чм. под каким постом я это написал вспомнить не могу, по тегам искал, не нашёл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий