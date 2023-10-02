Пабло Ласо: «Немецкий баскетбол на подъеме»

Новый главный тренер «Баварии» считает, что сделал правильный выбор, когда решил продолжить карьеру в Германии.

Испанец объяснил, почему принял предложение «Баварии».

«Я знал Марко Пешича (генеральный менеджер «Баварии» – Sports.ru) и всю его семью на протяжении десятилетий, у нас очень хорошие отношения. Когда мы говорили о «Баварии», у нас с первого же дня было одинаковое видение.

А еще сейчас идеальный момент для такого решения: немецкий баскетбол на подъеме. Дело не только в победе сборной Германии на чемпионате мира, местная лига тоже существенно прогрессирует. Как будто что-то внутри меня говорило, что я делаю правильный выбор», – заявил Ласо.

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