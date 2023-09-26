Карсен Эдвардс о разнице между Итудисом и Ласо: «Тренер Ласо более общителен»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Пабло Ласо Бавария Димитрис Итудис Карсен Эдвардс Баскетбол

Защитник «Баварии» Карсен Эдвардс сравнил стиль работы Димитриса Итудиса («Фенербахче») и своего нового тренера в мюнхенском клубе Пабло Ласо.

На просьбу назвать самый важный вывод после сезона под руководством Димитриса Итудиса в турецком клубе, Эдвардс заявил, что он «извлек уроки и подстраивался под европейский баскетбол в целом».

«Я учился не только у тренера Итудиса, но и у всего коллектива, у товарищей по команде. Но я продолжаю учиться, это постоянный процесс», – подчеркнул он.

«Ласо и Итудис? Да, есть различия.

Тренер Ласо более общителен. Он гораздо больше разговаривает со мной, старается учить меня и разбирать мои ошибки, чтобы я их не повторял. Это другая динамика, другой стиль, у меня есть возможность больше общаться с ним. Мне это нравится, я наслаждаюсь этим», – отметил экс-игрок НБА.

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1 комментарий

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Александр Котов
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