Карсен Эдвардс о разнице между Итудисом и Ласо: «Тренер Ласо более общителен»
Защитник «Баварии» Карсен Эдвардс сравнил стиль работы Димитриса Итудиса («Фенербахче») и своего нового тренера в мюнхенском клубе Пабло Ласо.
На просьбу назвать самый важный вывод после сезона под руководством Димитриса Итудиса в турецком клубе, Эдвардс заявил, что он «извлек уроки и подстраивался под европейский баскетбол в целом».
«Я учился не только у тренера Итудиса, но и у всего коллектива, у товарищей по команде. Но я продолжаю учиться, это постоянный процесс», – подчеркнул он.
«Ласо и Итудис? Да, есть различия.
Тренер Ласо более общителен. Он гораздо больше разговаривает со мной, старается учить меня и разбирать мои ошибки, чтобы я их не повторял. Это другая динамика, другой стиль, у меня есть возможность больше общаться с ним. Мне это нравится, я наслаждаюсь этим», – отметил экс-игрок НБА.
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