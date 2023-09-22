Серж Ибака о переходе в «Баварию»: «Не мог оставаться в НБА и ждать, пока кто-нибудь подпишет меня на скамейку запасных»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Германии Серж Ибака Пабло Ласо Бавария Баскетбол

Форвард Серж Ибака объяснил, почему решил покинуть НБА и перейти в «Баварию».

«Я здесь для того, чтобы играть в баскетбол, потому что я баскетболист. Я люблю эту игру. Во-вторых, у этой организации большая история. Быть частью такой организации – большая радость и удача для меня. Мне хочется быть здесь и работать с кем-то, с кем я уже сталкивался в прошлом.

Я победитель, именно поэтому я здесь. Не мог оставаться в Штатах и ждать, пока кто-нибудь подпишет меня на скамейку запасных. Не хочу этого. Все еще чувствую, что многое могу сделать в баскетболе. Мне хочется играть на высоком уровне, хочется побеждать, я в баскетболе для этого. В день, когда я почувствую, что не хочу всего этого, объявлю о завершении карьеры.

Вместе с «Баварией» я хочу побеждать, помогать команде на площадке и за ее пределами, подавать хороший пример, быть профессионалом и ветераном, который помогает молодым ребятам. Для этого я здесь», – заявил Ибака.

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