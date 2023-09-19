«Бавария» первой среди клубов проведет матч на светодиодном паркете
Мюнхенская «Бавария» первой среди профессиональных клубов проведет матч на светодиодном паркете.
Стартовый матч нового сезона Бундеслиги против «Миттельдойчера» 29 сентября пройдет на арене BMW Park с суперсовременным покрытием.
Данное нововведение выводит спортивные мероприятия в закрытых помещениях на новый уровень, так как позволяет интегрировать визуальную цифровую анимацию, графику, рекламные ролики и развлечения.
ФИБА дала разрешение на использование светодиодного паркета с 1 октября 2022 года. Мюнхенский вариант от LumiFlex отличается еще и тем, что безопасен для суставов. Это снижает риск травм по сравнению с традиционными покрытиями.
Революционный паркет дебютировал в соревнованиях ФИБА во время чемпионата мира среди девушек до 19 лет в июле 2023 года.
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Фото: press.bmwgroup.com
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