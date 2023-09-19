Мюнхенская « » первой среди профессиональных клубов проведет матч на светодиодном паркете.

Стартовый матч нового сезона Бундеслиги против « » 29 сентября пройдет на арене BMW Park с суперсовременным покрытием.

Данное нововведение выводит спортивные мероприятия в закрытых помещениях на новый уровень, так как позволяет интегрировать визуальную цифровую анимацию, графику, рекламные ролики и развлечения.

ФИБА дала разрешение на использование светодиодного паркета с 1 октября 2022 года. Мюнхенский вариант от LumiFlex отличается еще и тем, что безопасен для суставов. Это снижает риск травм по сравнению с традиционными покрытиями.

Революционный паркет дебютировал в соревнованиях ФИБА во время чемпионата мира среди девушек до 19 лет в июле 2023 года.

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Фото: press.bmwgroup.com