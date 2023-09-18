Пабло Ласо провел эмоциональный тайм-аут во время товарищеского матча с «Црвеной Звездой»
Новый главный тренер «Баварии» Пабло Ласо провел эмоциональный тайм-аут с использованием нецензурных выражений во время финального матча турнира MagentaSport Cup с «Црвеной Звездой» (84:82).
В 2022 году «Реал» решил расстаться с Ласо после того, как тренер перенес инфаркт.
В новом сезоне 55-летний испанец возвращается к работе.
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