Пабло Ласо провел эмоциональный тайм-аут во время товарищеского матча с «Црвеной Звездой»

Новый главный тренер «Баварии» провел эмоциональный тайм-аут с использованием нецензурных выражений во время финального матча турнира MagentaSport Cup с « » (84:82).

В 2022 году «Реал» решил расстаться с Ласо после того, как тренер перенес инфаркт.

В новом сезоне 55-летний испанец возвращается к работе.

Синдэриус Торнвелл: «Постараюсь уговорить кого-нибудь из своих друзей из НБА приехать на игру в Саратов»

«Робости вообще никакой. «Самара» готова сражаться с любым соперником». Интервью с Ксенией Кунаковой