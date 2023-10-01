Руи Хатимура, скорее всего, получит место в стартовой пятерке «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Руи Хатимура Остин Ривз Баскетбол

Форвард Руи Хатимура является главным претендентом на третье место в стартовой передней линии «Лейкерс» в предстоящем сезоне, сообщает журналист The Athletic Джован Буха со ссылкой на инсайдеров.

Энтони Дэвис и Леброн Джеймс гарантированно входят в стартовый состав команды. На роль основного разыгрывающего претендует Д’Анджело Рассел. Остин Ривз, как ожидается, займет позицию атакующего защитника.

В предыдущем сезоне Хатимура набирал в среднем 9,6 очка и 4,7 подбора за 22,4 минуты за матч. Он выходил в стартовом составе в девяти из 33 матчей, сыгранных за «Лейкерс».

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?

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4 комментария

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Алексааандр
Ответ Александр Сметанин
Хатимура, Дэвис, Брон, кто ещё?
Ривс и Расс
+1
0
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Александр Сметанин
Хатимура, Дэвис, Брон, кто ещё?
0
0
0
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Ed Monix
Ответ Алексааандр
Ривс и Расс
Получается смесь из 3 габаритных игроков и 2 редкостных шустрил
0
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Misha_Sapunov
Ответ Ed Monix
Получается смесь из 3 габаритных игроков и 2 редкостных шустрил
где хоть один шустрила?
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