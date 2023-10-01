Руи Хатимура, скорее всего, получит место в стартовой пятерке «Лейкерс»
Форвард Руи Хатимура является главным претендентом на третье место в стартовой передней линии «Лейкерс» в предстоящем сезоне, сообщает журналист The Athletic Джован Буха со ссылкой на инсайдеров.
Энтони Дэвис и Леброн Джеймс гарантированно входят в стартовый состав команды. На роль основного разыгрывающего претендует Д’Анджело Рассел. Остин Ривз, как ожидается, займет позицию атакующего защитника.
В предыдущем сезоне Хатимура набирал в среднем 9,6 очка и 4,7 подбора за 22,4 минуты за матч. Он выходил в стартовом составе в девяти из 33 матчей, сыгранных за «Лейкерс».
Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?
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