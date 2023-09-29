Член Зала славы поделился своими высокими ожиданиями от предстоящего сезона « », также по заслугам оценив действия генерального менеджера в это межсезонье.

«Это будет один из самых интересных сезонов, потому что это крайне интересная команда. Все в команде могут бегать. И они могут прыгать. Будет просто невероятно. Людям будет очень интересно наблюдать за игрой этой команды. Я просто в восторге. Я не могу дождаться. Так что, Роб, спасибо тебе, спасибо. Он заслуживает звание лучшего руководителя года. Столько лет его не замечали, но в этот раз они не могут пропустить это мимо себя. Он, безусловно, лучший генменеджер года.

<...> Считаю, что мы – лучшая команда. У нас самая большая глубина состава, и это делает нас, на мой взгляд, лучшей командой на Западе. Потому что у нас такая скамейка и мы такие талантливые», – сказал Джонсон в интервью LA Times.

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