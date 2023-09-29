Мэджик Джонсон: «Лейкерс» – лучшая команда на Западе. Я просто в восторге, не могу дождаться начала сезона»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс НБА Роб Пелинка Баскетбол

Член Зала славы Мэджик Джонсон поделился своими высокими ожиданиями от предстоящего сезона «Лейкерс», также по заслугам оценив действия генерального менеджера Роба Пелинки в это межсезонье.

«Это будет один из самых интересных сезонов, потому что это крайне интересная команда. Все в команде могут бегать. И они могут прыгать. Будет просто невероятно. Людям будет очень интересно наблюдать за игрой этой команды. Я просто в восторге. Я не могу дождаться. Так что, Роб, спасибо тебе, спасибо. Он заслуживает звание лучшего руководителя года. Столько лет его не замечали, но в этот раз они не могут пропустить это мимо себя. Он, безусловно, лучший генменеджер года.

<...> Считаю, что мы – лучшая команда. У нас самая большая глубина состава, и это делает нас, на мой взгляд, лучшей командой на Западе. Потому что у нас такая скамейка и мы такие талантливые», – сказал Джонсон в интервью LA Times.

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5 комментариев

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Совесть 7Хага
Денвер переехал на восток?
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leon01
Все в команде могут бегать, все в команде могут прыгать… просто замечательная команда .. и добегаются и допрыгаются!
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алексей батькович
" Все в команде могут бегать. И они могут прыгать"
вон оно че , михалыч
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khali
Слышу Мэджик - вспоминаю серию Саус Парка, где он лечился от СПИДа кроватью с деньгами.
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vzi
Ответ алексей батькович
" Все в команде могут бегать. И они могут прыгать" вон оно че , михалыч
Осталось, чтобы еще все попадали в кольцо. :)
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