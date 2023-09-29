Энтони Дэвис находится «в лучшей форме перед тренировочным лагерем» с момента своего прихода в «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис в межсезонье усиленно работал над броском, рассказал обозреватель команды Йован Буха.

«Тренировочный лагерь официально начинается во вторник утром.

По всей видимости, Дэвис, который после своих лучших в карьере показателей в чемпионском сезоне-2019/20 постепенно стал хуже попадать 3-очковые, находится в лучшей форме, чем когда-либо был перед тренировочным лагерем «Лейкерс», и его реализация вернулась на прежний уровень», – пишет журналист.

Дэвис реализовывал 33% дальних бросков в чемпионском сезоне (3,5 попытки), после этого в последние 3 года в сумме его показатели упали до 23,8% (1,8 попытки).

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