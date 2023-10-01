Боец UFC Бобби Грин считает, что «надрал бы задницу» Леброну в октагоне. Джеймс почти на 30 см выше и на 45 кг тяжелее

Боец UFC Бобби Грин в преддверии поединка с Грантом Доусоном заявил, что «может быть только один король», добавив, что скоро станет известно, кто этого достоин больше.

Тогда журналист спросил: «Если бы (который имеет прозвище «Король» – Sports.ru) захотел решить вопрос, кто же является настоящим королем, как бы ты отреагировал?»

«Если бы Леброн захотел драться со мной, было бы даже не близко... Он крупный парень, но у него нет умений, простите уж. Навыки платят по счетам.

В одно мгновение принял бы бой. В секунду, даже не задумываясь об этом. Я надрал бы ему задницу!» – ответил Грин.

Грин при росте 178 см дерется в легкой весовой категории (70 кг). Рост и вес 4-кратного чемпиона НБА: 206 см и 113 кг.

Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?