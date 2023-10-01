Боец UFC Бобби Грин считает, что «надрал бы задницу» Леброну в октагоне. Джеймс почти на 30 см выше и на 45 кг тяжелее

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА UFC Бобби Грин Баскетбол

Боец UFC Бобби Грин в преддверии поединка с Грантом Доусоном заявил, что «может быть только один король», добавив, что скоро станет известно, кто этого достоин больше.

Тогда журналист спросил: «Если бы Леброн Джеймс (который имеет прозвище «Король» – Sports.ru) захотел решить вопрос, кто же является настоящим королем, как бы ты отреагировал?»

«Если бы Леброн захотел драться со мной, было бы даже не близко... Он крупный парень, но у него нет умений, простите уж. Навыки платят по счетам.

В одно мгновение принял бы бой. В секунду, даже не задумываясь об этом. Я надрал бы ему задницу!» – ответил Грин.

Грин при росте 178 см дерется в легкой весовой категории (70 кг). Рост и вес 4-кратного чемпиона НБА: 206 см и 113 кг.

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7 комментариев

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fhneh
Ну 70 кг Грина в реальности это все 90. И Леброн для него в драке, как в той поговорке, просто громкий шкаф. Только смысл вообще это обсуждать? Где Грин и где Леброн? Who fuck is that guy?))
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Wiley Fox
Там в боксе есть баскетболист один

Который проиграл Фьюри

Пусть с ним выходит
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Ostap Benderr
С чего это вдруг драться, может в баскет 1 на 1 пусть вопрос решат.
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КруглыйКвадрат
весовые категории не зря существуют
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Born is the King
Сенсация. Профессиональный боец смешанных единоборств уровня ЮФС может побить рукомячиста
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