Контракты Руди Гэя и Родни Макгрудера с «Уорриорз» являются негарантированными

« » заключил с форвардом (37 лет, 206 см) и атакующим защитником (32 года, 193 см) негарантированные контракты на время тренировочного лагеря по схеме Exhibit 9.

Об этом информирует журналист Spotrac Кит Смит.

Гэй в прошлом сезоне провел 56 матчей за «Юту», набирая 5,2 очка, 2,9 подбора и 1,0 передачи в среднем за 14 с половиной минут на площадке.

Макгрудер выступал за «Детройт». В 32 матчах его показатели составили 5,7 очка и 2,3 подбора при 42,3% реализации из-за дуги.

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