Грегг Попович присутствовал на разминке «Сан-Антонио» и наблюдал за Виктором Вембаньямой

Грегг Попович лично наблюдает за тренировкой Виктора Вембаньямы.

В сети появились кадры с недавней тренировки «Сан-Антонио », на которых видно как Грегг Попович наблюдает за французской звездой «шпор».

В мае этого года Попович оставил должность главного тренера и сосредоточится на работе в качестве президента организации.