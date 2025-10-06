Грегг Попович присутствовал на разминке «Сан-Антонио» и наблюдал за Виктором Вембаньямой
Грегг Попович лично наблюдает за тренировкой Виктора Вембаньямы.
В сети появились кадры с недавней тренировки «Сан-Антонио», на которых видно как Грегг Попович наблюдает за французской звездой «шпор».
В мае этого года Попович оставил должность главного тренера и сосредоточится на работе в качестве президента организации.
Кто лучший американский игрок в НБА?3502 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости