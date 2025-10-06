Видео
Леброн Джеймс анонсировал крупное объявление, намекнув на «Второе решение»

Леброн Джеймс анонсировал сиквел знаменитого «Решения».

В 2010 году Леброн Джеймс потряс баскетбольный мир, объявив о переходе из «Кливленда» в «Майами» в телевизионном спецвыпуске ESPN под названием «Решение». Сегодня баскетболист намекнул, что готовится «сиквел» этого события.

На своей странице в соцсети X он выложил видео с подписью: «Решение всех решений. 7 октября. 12.00 по тихоокеанскому времени». На видео Джеймс сидит на стуле прямо на съемочной площадке – явная отсылка к оригинальному «Решению», когда он сидел напротив репортера Джима Грея.

Источник: страница Леброна Джеймса в соцсети X
