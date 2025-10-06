Леброн Джеймс анонсировал крупное объявление, намекнув на «Второе решение»
Леброн Джеймс анонсировал сиквел знаменитого «Решения».
В 2010 году Леброн Джеймс потряс баскетбольный мир, объявив о переходе из «Кливленда» в «Майами» в телевизионном спецвыпуске ESPN под названием «Решение». Сегодня баскетболист намекнул, что готовится «сиквел» этого события.
На своей странице в соцсети X он выложил видео с подписью: «Решение всех решений. 7 октября. 12.00 по тихоокеанскому времени». На видео Джеймс сидит на стуле прямо на съемочной площадке – явная отсылка к оригинальному «Решению», когда он сидел напротив репортера Джима Грея.
Кто лучший американский игрок в НБА?3627 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Леброна Джеймса в соцсети X
